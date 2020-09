Usa 'refri' como pizarrón para dar clases a sus hijos

Agencias

Puerto Rico.- El amor de una madre es incondicional y cuando se trata de sacar a sus hijos adelante es mucho mayor. Por la pandemia y las clases en línea muchos padres de familia se la han tenido que ingeniar para educar a sus pequeños, como Nidia Torres Méndez que usa su refrigerador como pizarrón.

Nidia es una joven madre de Guayanilla, Puerto Rico y sus recursos han sido afectados por la crisis económica del covid, de los cuales mantiene a sus tres hijos, Onix de 10 años, Javielys de 9 y Jayvier de 8.

Su refrigerador ha sido la suplente de la pizarra que usualmente está en las escuelas. Ella decidió fotografiarse junto a la nevera para compartirlo con las otras madres del grupo, la maestra decidió subirla a redes sociales y se hizo viral.

"Le dije a la maestra: 'Teacher, puedes ponerlo público para que vean que se puede, que hay que ser creativos'. Hay que ver también si se ponen blandos (en el Departamento de Educación) y reparten esos pupitres que están en la escuela y se están perdiendo", relató Rivera Méndez a Primera Hora.

La puertorriqueña agregó en la entrevista que la acción no la hizo para dar lastima, sino, para que tomen de ejemplo que no hay impedimento para estudiar y enseñar.

"Yo me desesperé porque no tenía una pizarra para los nenes. Desesperada cogí un magic marker de los nenes, pasé una línea en la nevera y le dije a una amiga que me trajera magic markers.

"Pensé que la nevera funciona para escribir y que la tinta sale con degreaser. Después que mis hijos tengan cómo educarse, eso es material, eso se borra", aseveró.

Nidia trabajaba de mesera en un chinchorro y con la pandemia el establecimiento cerró. La joven decidió dedicarse de lleno a la educación de sus hijos.