Universitaria realiza su tesis sobre 'Betty la fea'

‘Yo soy Betty, la fea’ es una de las telenovelas colombianas más conocidas en todo el mundo. Con más de 335 episodios, este producto audiovisual ganó miles de espectadores de 1999 al 2000. Por eso, hoy en día es muy común escuchar muchos proyectos que se inspiraron en esta serie, pero ¿Alguien conocía la tesis de ‘Yo soy Betty, la fea’?

Angélica Padilla, es una estudiante de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en Bogotá, que decidió hacer una tesis de Humanidades y Lengua Castellana, enfocada en algunos comportamientos de ‘Betty’, protagonista de la telenovela, buscando con su trabajo académico demostrar si en realidad es una antiheroína.

PUBLICIDAD

“Hace mucho tiempo se ha debatido si Betty es villana o víctima por lo que me dediqué a hacer una disertación académica acerca del tema. Gracias a la telenovela y a ustedes con su Team Betty y Team Marcela me pusieron a reflexionar y me pude graduar”, es la descripción que colocó la usuaria en Twitter.

“Yo soy, Bety la fea, representa a las mujeres como personas con poca autoestima y que siempre están a disposición de sus parejas” y “El racismo del que son víctimas las personas afrodescendientes es tratado brevemente en ‘Yo soy Betty, la fea”, (...) dando ilusión de que no existe esa problemática y que no afecta la vida de los afrodescendientes”, se señala en el documento.

Sumado a esto, el trabajo de 168 páginas realizado por la estudiante de la universidad Distrital, enfatizó que: “la figura de la madre de Betty representa un ideal machista de feminidad que, a pesar del transcurso del tiempo, aún tiene mucha fuerza”.