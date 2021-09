Una mujer que aborta no sirve para nada, está hueca: sacerdote

Coahuila.- Un sacerdote de Monclova, México, arremetió contra la interrupción voluntaria del embarazo, que fue aprobada recientemente en 4 estados de ese país.

Lázaro Hernández Soto, sacerdote de esa ciudad usó la misa para lanzar comentarios insultantes contra las mujeres que toman la decisión de abortar.

“El aborto está legalizado y todo mundo muy contento: ‘vamos a matar a todos los niños porque nos estorban’. El niño no se puede defender y, sin embargo, lo destruimos. Por qué no matamos a la mamá, una mujer que aborta ya no sirve para nada. Está hueca moral, física y psicológicamente. Una mujer que siempre va a estar amargada. Hermanos, ¿cómo estamos viviendo los católicos?”, vociferó el cura, en palabras recogidas por Milenio.

El sacerdote abordó el tema días después de que la Suprema Corte de Justicia de México despenalizara la interrupción voluntaria del embarazo en 4 de los 32 estados de esa nación, agregó ese periódico.

Horas después de que se viralizara la grabación, el sacerdote salió a dar una explicación.

“La mujer tiene una dignidad dentro de la Iglesia. Al contrario, alabo la grandeza de la mujer; si dijera que mataran a las mujeres, estaría traicionándome porque vengo de una mujer”, manifestó Hernández, en diálogo con el diario Milenio.