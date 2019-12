Una entrevista hasta ahora oculta podría cambiar la historia de la muerte de Jenni Rivera

Pronto será 9 de diciembre y con eso, se cumplirán 7 años de la arrebatada partida de Jenni Rivera, aquella que conmocionara al medio artístico y con ello a fans, representantes del regional mexicano y familia de la propia artista, la cual ante la presión mediática no pudo expresar del todo su dolor.

Dicho accidente aéreo donde perdiera la vida Jenni Rivera, es, para algunos especialistas, un equivalente a la muerte de Pedro Infante en 1957, por las similitudes del accidente y lo que significó para sus fans.

Ahora, en la ante sala del aniversario luctuoso de la cantante, sale a la luz información que aparentemente podría resultar reveladora, pues, el icónico locutor de radio Pepe Garza durante su programa de radio donde tenía de invitados a Chiquis Rivera y Jhonny López, hijos de la Diva de la Banda, abrió al parecer una caja de pandora, con información que podría ser vital como parte de las investigaciones de la muerte de Jenni Rivera.

En el adelanto ofrecido por el mismo locutor se ve él detrás de su escritorio con un archivo de audio en su computadora la cual se encuentra al centro de la imagen, la hija mayor de Jenni Rivera junto a su hermano Jhonny se encuentra frente a él ante la duda, de por qué un audio tan importante, lleva siete años cautivo en un cajón, ante una bola de nieve de dudas.

La explicación que da Pepe Garza a la familia antes de aparentemente mostrarles el audio para transmitir el programa de su reacción el próximo día 9 de diciembre, les dice: "He dejado pasar muchos años desde el fallecimiento de Jenni, algo me dice en mi corazón que este es el año donde hay que revelar y hay que compartir esto”.

"Jenni Rivera me dijo que la entrevistara porque había recibido amenazas de muerte... me dijo que no quería que estuviera nadie más. Es una entrevista donde se revelan cosas que no están muy claras aun... dijo que quería que también se enteraran ustedes”, establece el locutor Pepe Garza en el video que presenta como adelanto del que será uno de los videos más importantes del caso de Jenni Rivera luego de su muerte.

Dicha entrevista inédita podría establecer de quién o quiénes sospecha la Diva de la Banda, así como detalles respecto al tipo de amenazas sufrió la cantante.

El locutor Pepe Garza entrevistó a Jenni Rivera de manera secreta, ahí, le reveló que estaba siendo amenazada de muerte (ig: pepegarza)

Ante una de las muertes más famosas de los últimos tiempos, el legado de Jenni Rivera sigue intocable, primero con la publicación de varias memorias a través de su libro “Inquebrantable”, más tarde por medio de los productos que administra su familia como tequilas, discos, ropa, material multimedia y un espectáculo que incluye un holograma con dimensiones reales a la cantante.

También los escándalos siguieron luego de la muerte de la Diva de la Banda, la aparente infidelidad que cometió su esposo, el pelotero Esteban Loaiza con su propia hija, la Chiquis Rivera, el tema siguió sonando aun luego de la muerte, ante negativas por parte de los dos implicados que no dejaron al público de la cantante convencidos.

Johnny y Chiquis Rivera no tenían conocimiento de la entrevista de su madre que podría abrir otra línea de investigación (ig: pepegarza)

Al final, la música de Jenni Rivera sigue sonando, sus productos continúan vendiéndose y la dinastía Rivera cada año hace un espectáculo masivo para honrar la memoria de la Mariposa de Barrio. Hasta ahora docenas de personas luego de siente años de su partida siguen viajando a la zona de Iturbide a dejar flores cada 9 de diciembre en aquel mausoleo que le realizó la familia Rivera.

Y aunque las investigaciones del hasta ahora accidente que le arrebató la vida en el mejor momento de su carrera a Jenni Rivera terminó en julio de 2019, de acuerdo a la importancia del material que presente Pepe Garza pudiera también ser llamado a declarar por haber reservado tanto tiempo dicho material, publicó Infobae.