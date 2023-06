Un cholo le quitó su celular: era su suegro

En TikTok se viralizó el video de un joven que contó la ocasión en la que fue asaltado por su suegro.

Esta triste historia fue compartida por Eladri (@.eladri_) y cuenta con más de 400 mil vistas.

Eladri comenta que en ese entonces salía con una chica que vivía en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México. Un día se quedaron de ver en la casa de ella; el problema fue que él no conocía Neza ni sabía cómo moverse por esos rumbos.

Armado únicamente con las instrucciones que ella le mandó por WhatsApp, Eladri se fue a Neza vestido muy “catrín”: estrenando tenis, pantalón y camisa, además de 2 mil pesos y una esclava de plata para regalársela a su novia.

Ya en camino a casa de su novia se quedó dormido en la combi y despertó varias cuadras después de su parada. El chofer lo dejó a mitad de una carretera, justo en medio de dos carriles.

Un cholo, de metro ochenta, tatuado, que viajaba en bici, lo vio con cara de perdido y se acercó para ayudarlo a cruzar la carretera. Una vez que cruzaron la calle, el sujeto le pidió dinero “para completar lo de su caguama”; Eladri le dijo que no tenía dinero y esto provocó la ira del cholo.

Mientras se alzaba la camisa para enseñarle un “filero”, el asaltante le dijo: “Mira, carnalito… se ve que ni eres de aquí, así que o cooperas o hasta encuerado te vamos a dejar”. Ante el miedo de perder la vida “a mitad de la nada”, en Neza, Eladri le dio su celular y 200 pesos.

Como Dios le dio a entender, finalmente llegó a la casa de su novia y ella le preguntó si todo estaba bien. Para olvidar la amarga experiencia, pidieron unos tacos y vieron una película.

Mientras veían la película, alguien tocó a la puerta. La señora de la casa le dijo a la novia: “Córrele, ve a abrirle, es tu papá”.

Eladri se puso nervioso porque estaba por conocer a su suegro, y se dijo a sí mismo: “Ojalá ahorita le caiga bien”.

Cuando se abre la puerta ve que entra un cholo, de metro ochenta, tatuado. Al entrar a la casa, el sujeto dice: “Familia, buenas noches” y se le queda viendo a Eladri por 30 segundos; “los 30 pu… segundos más largos de mi vida”, dice el tiktoker. El suegro rompió el contacto visual y rápidamente se metió a su cuarto.

Al darse cuenta de que fue asaltado por su suegro, no sabía si decírselo a su novia o no. Finalmente, decidió irse, pero antes de salir de la casa, escuchó cómo el señor le dijo a su hija: “A tu novio se le cayó su celular en la entrada”. Su novia le entregó el teléfono y no le dijo nada más.