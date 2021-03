Tunden en redes sociales a Brozo por mensaje ‘feminista’

En el marco del Día Internacional de la Mujeres y de las movilizaciones feministas que se han organizado a lo largo y ancho del territorio nacional, el personaje de la televisión interpretado por Víctor Trujillo, Brozo, recibió una ola de críticas por convocar a la suma del movimiento, publicó Infobae.

Junto a la senadora del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), Kenia López Rabadán, Brozo apareció dedicando un mensaje a las mujeres y las invitó a “marchar”.

“A todas (las mujeres), absolutamente a todas, porque no hay una que no ame (les mando un saludo). Estaré marchando virtualmente, estaré con ustedes en el corazón si me aceptan y en el alma si me la abren. Feliz ocho de marzo. ¡Marchen!”, dijo el personaje en el video publicado desde el Twitter de la senadora.

Ante este mensaje, los internautas señalaron que la actitud del payaso es sumamente “hipócrita”, pues el personaje ha mostrado actitudes presuntamente machistas y misóginas a lo largo de su trayectoria en la televisión mexicana.

“Me imagino que la aparición de Brozo (junto a senadora panista que lucha fervientemente contra el aborto) pidiéndole a las mujeres que se manifiesten hoy por el Día Internacional de la Mujer es un acto de hipocresía, ¿no? Digo, Brozo, que durante años denigró en sus programas a las mujeres a las mujeres”, escribió un usuario de Twitter identificado como Jorge Gómez.

Los usuarios de la red social recordaron algunas escenas del programa que el comunicador condujo desde 1994 y hasta el 2019, El mañanero, en las que aparece rodeado de un grupo de mujeres con atuendos cortos.

“En su momento estuvo mal, tanto como que pasaran la hora pico, cero conducta, etc., y la sociedad lo viera normal. Brozo sí fue participe de algo incorrecto, pero igual aplaudido por la sociedad, por eso no se notaba. Ojalá hoy volteemos con aquellos sectores que no tienen voz”., tuiteó el usuario john_atl91.

Asimismo, el personaje interpretado por Víctor Trujillo, fue señalado junto a otros personajes de la política mexicana por buscar mostrarse en pro de los movimientos feministas, aun cuándo han reproducido conductas misóginas.

“Vicente Fox, el que les dijo ‘lavadoras con patas’ a las mujeres, ahora es feminista. Brozo, el que siempre denigró a las mujeres en su programa, ahora es feminista. Felipe Calderón, su sexenio fue el que más feminicidios hubo, ahora es feminista. Bola de hipócritas”, escribió la usuaria @Junnelibers_ .

Esta polémica se desató un día después de que Brozo recibiera en su programa, Tenebrozo, a Beatriz Paredes, senadora por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y a la misma senadora panista que aparece en el video, Kenia López Rabadán.

Durante el programa, Beatriz Paredes arremetió duramente contra las controversiales posturas que el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha tenido respecto a temáticas que atraviesan a las mujeres mexicanas, entre ellas, el apoyo otorgado a Félix Salgado Macedonio.

“Tú hubieras esperado desde luego un gobierno crítico y un gobierno que corrigiera errores, pero no que la propuesta sea impensadamente, incomprensiblemente la destrucción. No es borrón y cuenta nueva, es borrón y en ese sentido, quiénes han resultado mucho más afectadas? efectivamente, las mujeres que nos están escuchando”, sentenció la senadora priista.

En este sentido, la funcionaria ahondó en que le parecía inconcebible que Morena no tuviera la disposición de revisar sus procesos de selección para las candidaturas y, tras visualizar la situación hipotética en que Macedonio gane la candidatura, apuntó que sería demasiado dramático para la situación del país.