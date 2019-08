Trucos para que los gatos no hagan sus necesidades dentro de casa

Si tienes problemas para que tu gato haga dentro de la caja de arena continúa leyendo, esto te interesa.

Hace unos meses me regalaron un gatito bebé. Al principio pensé que todo sería muy sencillo en cuanto a sus cuidados hasta que comenzó a ir al baño por toda la casa.

Al principio no me molestaba porque era un mínimo, hasta que comenzó a crecer y la situación continúo. Si has pasado por esto sabes lo molesto que puede ser, así que hoy te comparto estos trucos para que los gatos no hagan sus necesidades dentro de la casa.

CÍTRICOS

Necesitarás:

Cáscaras de distintos cítricos como la naranja, toronja, limón, lima, mandarina, etc.

Procedimiento:

1. Junta toda la cáscara de cítricos que puedas. En cuanto la tengas lista deberás colocar varias de estas en todas las áreas que tu gato usa para ir al baño.

Si tienes algún aceite de cítricos también puedes echar unas 15 gotitas.

Posteriormente notarás que tu gato no vuelve a pararse por esas zonas, por lo que será necesario que coloques la caja de arena a la vista.

CAFÉ

Necesitarás:

* Café molido

Los gatos ODIAN los olores fuertes, así que el café o cigarrillo ayudará.

El procedimiento es muy similar al pasado. Tan solo deberás echar un poco de café molido por aquellos lugares que desees evitar que tu gato haga y listo.

VINAGRE

Necesitarás:

* Una taza de agua

* Una taza de vinagre blanco

* Recipiente con rociador

Procedimiento:

1. En un recipiente mezcla la taza de agua con la de vinagre y échalo en un recipiente con rociador.

2. Rocía tu hogar o aquellas zonas donde tu mínimo pasa más tiempo y deja que salga corriendo.

Los gatos no son amantes de los aromas fuertes, es por ello que cada uno de los métodos anteriores funciona a la perfección, pues los ingredientes tienen olores penetrantes y lo mejor de todo es que son 100% naturales.