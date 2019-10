Tras el meme de 'El Bromas', te dejamos las traducciones más extrañas de títulos de películas al castellano

Tal vez no haya una tarea más polémica que la de los que se encargan de traducir una película… desde la creación de los subtítulos, hasta tener que elaborar la adaptación para el guión en español.

Y sí, es cierto que en años recientes el doblaje en nuestro país se ha visto dividido en críticas, entregándonos desde cosas que nos hacen preferir verlas en su idioma original, hasta algunas puntadas bastante acertadas gracias al uso de modismos bien ‘mexicanotes’. Sin embargo, en donde sí no tienen perdón de dios, es a la hora de ponerle un título en español o castellano.

Claro, hay veces que hacen un buen trabajo y nos entregan títulos muy buenos, como es el caso de Pesadilla en la Calle del Infierno (Nightmare on Elms Street). O también olvidándose por completo del nombre original y reemplazándolo por el nombre del personajes principal, Chucky (Child’s Play).

En esta ocasión toca analizar los títulos donde la traducción está fuera de lugar, muy sin chiste o nada tiene que ver con el nombre original.





Eternal Sunshine of the Spotless Mind – Olvídate de mí…

Considerada como una de las mejores películas de Jim Carey, esta historia cuenta sobre todo lo que significa una relación y lo importante de recordar los malos momentos, así como los buenos, se ha convertido en un tratado sobre las relaciones amorosas.

Pero tal parece que en España las sutilezas no van con ellos, ya que allá la película es conocida como… ‘Olvídate de Mí’… ¿En serio? Ah, pero eso no es nada, porque en Italia se llamó ‘Si me dejas, te borro’.





The Parent Trap – Tú a Londres y yo a California…

La primera de las películas de Disney que pasarán por esta lista. Mucho antes de que Lindsay Lohan se convirtiera en el desastre que es el día de hoy, cautivó al mundo con el remake de The Parent Trap, en donde hizo el papel de dos gemelas separadas al nacer.

En nuestras tierras recibió el nombre de ‘Juego de Gemelas’, algo que tiene bastante sentido al tomar en cuenta de lo que trata la película. Pero nuevamente, en España se volaron la barda con: ‘Tú a Londres y yo a California’.





Die Hard – Jungla de Cristal

Considerada como una de las mejores películas de acción y navideñas de todos los tiempos, ‘Duro de Matar’ colocó a Bruce Willis en la cima del mundo.

Pero una vez más, nuestros queridos españoles se tuvieron que rifar esta serie de películas con el título, ‘Jungla de Cristal’… Entendemos que a Nueva York se le conoce también como la Jungla de Cristal, pero en Die Hard todo ocurre en un sólo edificio…





Ice Princess – Soñando, soñando… triunfé patinando

Esta película que realmente ha pasado sin pena ni gloria, y que entre lo más reconocido que tiene fue la participación de Hayden Panettiere, es la típica historia de una chava que busca demostrar que puede triunfar en un deporte, en este caso, patinaje sobre hielo.

Conocida aquí como ‘Sueños sobre Hielo’, en España… saben qué, véanlo por ustedes mismos: ‘Soñando, soñando… triunfé patinando’. No tenemos más que decir.





Beetlejuice – Bitelchus

Una de las mejores y más creativas películas de Tim Burton, Beetlejuice se convirtió en todo un ícono de los 90, con todo y su propia serie animada.

Al ser el nombre del personaje principal como que no había razón para cambiarle el título… pero en España son como de otro mundo. Es bien sabido que allá se dicen las cosas como se leen, pero… ¿Bitelchus?





Fast and the Furious – A todo gas

Tal vez el ejemplo más reciente de esta infortunada lista. Haciendo a un lado que la crítica no es muy fan de estas películas, Fast and the Furious se ha convertido en una de las franquicias más exitosas de los últimos 10 años.

Con cada filme que pasa, en nuestro país se le pone un nombre nuevo, por lo general, un intento de traducir el original. Pero como siempre, los españoles no nos decepcionan y nos traen… ‘¡A Todo Gas!’.

No sabemos qué es lo mejor, su simplicidad o el hecho de que se pasa por el arco del triunfo la trama de la película, la cual tal vez no sea mucha, pero es importante para los fans.





El Bromas – Joker

Yaaaaa sabemos que la imagen que se viralizó en España es fake, pero vaya… hubiera sido una puntada grandiosa para seguir intercambiando puntos de vista de los títulos en castellano. Y es que si de verdad le hubieran puesto ‘El Bromas’ a la película de ‘Joker’, no habría sorprendido a nadie… vaya, nada nuevo.

En fin, como estos, hay miles de ejemplos más que les podríamos traer. Vaya, hasta podríamos enfocarnos en otros países como China, en donde mandan al demonio cualquier pretensión y literalmente le arruinan la película a todos (The Sixth Sense se llama ‘Él es un Fantasma’).