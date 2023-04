Thalía ofrece conferencia en Harvard

Thalía, además de que es una de las cantantes mexicanas más reconocidas a nivel mundial, también ha incursionado en el mundo de los negocios con una línea que abarca ropa, zapatos y productos de belleza por lo que este fin de semana ofreció una conferencia de Negocios en Latinoamérica organizada por Harvard Business School y MIT Sloan, donde habló sobre sus estrategias para llevar a la cima sus marcas.

La intérprete de 51 años fue parte del panel de expositores del la Conferencia de Negocios de América Latina 2023 y fue la encargada de cerrar este evento.

Mi padre murió cuando yo tenía seis años, recuerdo muy poco de él, pero de lo que sí me acuerdo es haber pasado horas en su laboratorio hablando de biología. Él me decía : “Algún día serás una gran bióloga muy famosa, e irás a Harvard a estudiar”.

Desde hace algunas semanas, cuando se informó que la cantante formaría parte de este foro, dijo que era un honor ser parte de esto. A su llegada a la prestigiosa institución educativa, Thalía reveló que uno de sus más grandes sueños era ser una famosa bióloga egresada de Harvard. Y aunque su sueño no se cumplió tal y como lo pensaba, la intérprete no podría estar más orgullosa de lo que ha logrado a lo largo de todos estos años. “Y aunque no soy bióloga, ¡sí soy muy famosa y estoy en Harvard!”, expresó la artista.

“Estamos más en control de nuestros negocios, de nuestra empresas y de cómo queremos conectar con nuestro público”.

También hizo esa mención en sus redes sociales, donde recordó a su papá: “mi padre murió cuando yo tenía 6 años, recuerdo muy poco de él, pero de lo que sí me acuerdo es haber pasado horas en su laboratorio hablando de biología. Él me decía: algún día serás una gran bióloga muy famosa, e irás a Harvard a estudiar. Y bueno, no soy bióloga, pero sí soy famosa y fui a Harvard como empresaria”.

La cantante también agradeció la oportunidad de participar en el foro y poder compartir su experiencia “mi trayectoria y charlar con grandes mentes sobre mis negocios, me llena de orgullo y felicidad”.

La cantante está a sólo unos días de lanzar su nuevo disco, en el cual hará algunos covers de las canciones que marcaron su infancia y que llevará el nombre de Mix Tape y del cual ya ha estrenado algunos sencillos. Además, este proyecto también incluye el estreno de una serie documental que ha producido de la mano de la cadena MTV y que estará disponible en Paramount Plus a partir del próximo 3 de mayo.