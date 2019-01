Terapeuta que ‘curaba’ gays ahora busca novio

Ciudad de México.- Hay quienes han visto, a lo largo del tiempo, la homosexualidad como una enfermedad. Incluso la han tratado de ‘curar’ con distintos métodos. Uno de esos esos consistía en aplicarle ‘al paciente’ una serie de electrochoques de distintas intensidades para provocarle repulsión hacia ciertas imágenes -en este caso, un hombre o una mujer, según se diera el caso.

Esta terapia de aversión -que puede utilizarse para áreas como el alcoholismo o la drogadicción- se da con fármacos y con terapias. A pesar de que en varios lugares de Estados Unidos y otros países europeos están prohibidas, e incluso distintas asociaciones de psicología las rechazan, varios ‘terapeutas’ han hecho negocio con ello.

Tal es el caso de David Matheson, quien promovía sus ‘consultas’ diciendo que la homosexualidad ‘debía y era curable’. Esta persona se hizo famosa por su ‘trabajo de conversión gay’. Por si fuera poco, publicó libros y lanzó varios programas experimentales.

Pero resulta que después de unos años ha decidido revelar que es homosexual. Y lo hizo a través de su cuenta de Facebook.

"Hace un año me di cuenta de que tenía que hacer cambios sustanciales en mi vida. Me di cuenta de que no podía quedarme en mi matrimonio más tiempo".

David se divorció después de 34 años de estar casado porque "estar en una relación íntima con un hombre ya no era algo que quería evitar. Se había convertido en una necesidad".

A pesar de todo, asegura que no se arrepiente de su labor en la ‘reconversión gay’, pues afirma que ayudó a muchas personas. Asimismo, animó a más gente a “ser realmente dueños y sentirse seguros de su camino de vida".