'Te voy a amar en la eternidad', se despide de su novio antes de morir

En redes sociales un video ha ganado mucha relevancia, debido a que se trata de una despedida entre una pareja.

En las imágenes compartidas por la cuenta @anyelmoreno0 se ve a Anyel Moreno, quien se encuentra hospitalizada en un estado de salud crítico, por lo que decide grabar junto a su novio un video de despedida en febrero de este año.

"Quiero decirte que te amo mucho y aunque no estemos casados ni con anillos siempre te voy a amar en la eternidad, siempre voy a estar a tu lado, viéndote, cuidándote, hasta el dia que mueras y nos toque reunirnos de nuevo.

"No estés triste, este es un hasta luego, te amo mucho, te voy a extrañar mucho, muchísimo".

Anyel Moreno revela que siempre luchó para superar la enfermedad, que siempre tuvo fe en que iba a lograr recuperarse.

"Pensé que iba a ganar esto, pero no pude. siempre tuve mi fe, mi esperanza, todo para ganar esto, pero no se pudo, me tocó a mí otra vez".

El video cuenta hasta el momento con 44 millones de reproducciones.