'¿Te vas a dejar?'; Mujer golpea a su hija por no defenderse de ‘bullying’ en la escuela

La periodista Adela Micha compartió, mediante su cuenta de Twitter, el momento en que una mujer golpeó a su hija adolescente para que aprendiera a defenderse: “¿Te vas a dejar?”, era la pregunta que le realizaba la tutora a la menor. En el clip se logra escuchar a una niña pedir, entre lágrimas, que no le pegue a su hermana.

En menos de 30 segundos, la madre tiró, golpeó y abofeteó a su primogénita; de acuerdo con la comunicadora, los hechos ocurrieron en Monterrey.

Hasta el momento, el video ya supera las tres millones de reproducciones en la red social perteneciente a Elon Musk.

“Denunciar a la madre! Jesús y poner altas sanciones al bullying en casa o escuelas. Basta!!”, “Ayyy!!! Vieja loca!!!”, “Si no quieren hijos, no los tengan”, o “Los gritos de una pequeña asustada. ¡Basura de gente, a un niño no se le toca!”, son algunos de los comentarios realizados por diversos internautas.