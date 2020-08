¿Tatuajes en el paladar? Sí, son la nueva moda

Instagram

Indy Voet es un tatuador belga que tiene fama por su trabajo como artista no convencional. Su especialidad es hacer un trabajo con agujas en un lugar muy sensible: el paladar de las personas.

Voet comenzó a hacer tatuajes en el techo de la boca hace unos cinco años, y desde entonces desarrolla su propia técnica que se ajusta a tener que lidiar con agujas en una ubicación inusual.

El belga es un exartista de piercing corporal con diez años de experiencia, pero ahora ha dado un giro para erigirse como uno de lo especialistas en tatuajes en el paladar.

Hablando sobre su cambio, dijo: “Realmente no uso nada más que una aguja y algo de destreza, combinado con la confianza de mi cliente”, dijo Voet al portal Inked Mag, y agregó que usar una máquina de tatuar sería demasiado duro en esta ubicación sensible, además no hay mucho espacio para maniobrar.

Voet también dice que hacer un tatuaje en el paladar no es tan doloroso como parece. Afirma que el 90% de las personas describen estos tatuajes como “casi indoloros o, al menos, muy fáciles de manejar”, mientras que el otro 10% se queja principalmente del dolor muscular en la mandíbula, al tener que mantener la boca abierta por largos períodos de tiempo.

En cuanto al período de curación después de hacerse un tatuaje en el paladar, el artista belga dice que “la curación es como cualquier otro tatuaje o piercing en la boca: no comas nada demasiado picante, ni licor fuerte, y tener cuidado con lo que pones tu boca por un par de días. Aparte de eso, los flujos naturales de la boca hacen el resto”.

Si bien tener un tatuaje secreto en la boca implica que no pueda ser admirado por muchos, al menos se puede estar seguro de que se tendrá algo de qué hablar en la próxima visita el dentista.