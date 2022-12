Suegra le robó a su hijo recién nacido y lo registró como suyo

Veracruz.- Después de casi tres meses Brenda recuperó a su bebé; fue separada de él a los pocos días de nacido, luego de que su suegra se lo llevara, lo registrara como suyo y no le permitieran verlo.

“Me siento feliz, me siento contenta, no puedo dejar de sonreír, me duelen los pómulos, estoy feliz porque estoy con mi hijo”,

Brenda relata que con engaños, su suegra se lo pidió para llevarlo al médico y no regresó.

Desesperada interpuso denuncia ante la Fiscalía del Estado, se emitió alerta amber para la búsqueda del pequeño, y finalmente, la mujer lo entregó a las autoridades.

Ahora sigue el proceso legal, primero para invalidar su acta de registro y para fincar responsabilidades contra los presuntos responsables.

“La abuela registró como hijo suyo el bebé, ahorita procede solicitar la anulación del acta ante los juzgados, es una por parte de lo civil, después registrarlo, es todo un procedimiento, no es una cosa tan pequeña y continuar con lo penal y lo civil hablamos de dos o tres procesos que hay que continuar”, indicó la abogada Evangelina Naranjo.