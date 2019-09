Su cita de Tinder la llamó 'gorda', Internet se lo compensó con dinero

Todas las primeras citas son un verdadero volado, puedes encontrar al amor de tu vida o te puedes llevar una completa decepción, como le ocurrió a la protagonista de la siguiente historia.

Su nombre es Jade Savage, vive en Leicester, Inglaterra y viajó cuatro horas en tren para llegar a Peterborough, donde se encontraría con un hombre que conoció en Tinder.

Además de su valioso tiempo, Savage gastó 90 libras (2 mil 169 pesos mexicanos) para conocer al tipo, pero en el momento en que se encontraron, él la rechazó ‘porque estaba gorda’.

También le reclamó que ya no se veía como en su última cita.

"Estaba hablando con él por teléfono cuando llegué a la estación de tren para que me fuera a buscar. Al llegar me dijo ‘tienes más peso'. Yo pensaba: ‘No, no puedes decir eso. Estaba claro que él quería cancelar la cita, pero yo todavía esperaba que pudiéramos pasar un lindo día”.

Pero a medida que pasaba el tiempo, el tipo se portaba más grosero.

"Es un hecho. Engordaste así que puedo bromear al respecto”.

Esas palabras la hicieron estallar…y en venganza, él la regresó a la estación de tren.

"Lo llamé un imbécil pero luego se volvió loco y dijo: ¿Tú crees que soy un imbécil?’ Así que me llevó de regreso a la estación y me dijo que lo había puesto de mal humor y que tenía que irme a casa”.

Después de esperar el tren de regreso y tomarse un vinito en la estación, decidió llamarle al hombre para exigirle lo que había pagado por la cita, él aceptó pero inmediatamente la bloqueó.

Fue así que abrió una página en una donadora para recuperar lo que invirtió, increíblemente, Internet se portó de lo más buena onda y logró recaudar 775 libras (18 mil 667 pesos).