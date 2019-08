Sospechan embarazo de Perry

Ciudad de México— Una foto que Katy Perry compartió en Instagram generó sospechas sobre un posible embarazo, pues se le nota abultado el vientre.

La imagen fue tomada en la premier de la serie Carnival Arrow, de Amazon Prime Video, a la que asistió en compañía de su pareja, Orlando Bloom.

Usuarios en redes sociales y algunas celebridades no pudieron evitar la sospecha ante la foto.

"Mamá y papá", escribió la cantante Sarah Hudson.

"¿Katy Perry está embarazada?, ¿qué pasa?, yo no entiendo nada", compartió la usuaria @adrii_n2.

"Duda: ¿Katy tiene cuerpo de embarazada? Igual parece diosa con ese look", publicó @majocuadradoo.

Ni Perry ni Bloom han hecho algún pronunciamiento al respecto.