Sorprenden a Youtuber vegana comiendo pescado, le hacen memes

La youtuber Rawvana, famosa por sus recetas y libros acerca del estilo de vida crudivegano, fue víctima de críticas y hasta memes cuando en un viaje a Bali junto a la también vlogger Pautips, fue balconeada sin querer por su amiga al hacer un pequeño video desde un restaurante donde se ve a Rawvana ante un plato de pescado y vegetales, publicó El Universal.

Al ver que estaban grabando intentó cubrir sutilmente su platillo con los brazos pero no lo logró. El video circula en internet con mensajes de apoyo pidiendo que no la juzguen de más, con críticas por "mentir" respecto a un modelo de alimentación que no sigue y hasta memes. Por ahora ni Pautips ni Rawvana han hablado al respecto.

La joven youtuber de raíces mexicanas pero radicada en Estados Unidos suma casi 600 mil seguidores en Facebook y 1.3 millones en Instagram.

Este no es el primer caso de un famoso expuesto sin querer, el más reciente fue el de Sergio Goyri, grabado y transmitido en redes justo en el momento en el que llamaba "india" a Yalitza Aparicio y demeritaba su trabajo. El actor tuvo que ofrecer disculpas públicamente.