Los Ángeles— La cantante Taylor Swift denunció que por su inminente cumpleaños número 30 muchos periodistas preguntan sobre sus planes futuros para ser madre, ante lo que aseguró que las mujeres son más que incubadoras de bebés.

"A las personas les tomará un poco de tiempo ponerse al día con eso, y lo entiendo, pero es bueno que se nos permita decir: 'Oye, que lo sepas, somos más que incubadoras'.

"No tienes que preguntarle eso a alguien solo porque tiene veintitantos años y es una mujer", dijo Swift a la revista People durante una entrevista para su número especial sobre las personas del año, publicado este viernes.

Para la famosa es grosero que muchos reporteros le pregunten a las mujeres directamente por sus planes para formar una familia cuando alcanzan cierta edad.

"Mientras más mujeres pueden expresar su incomodidad en situaciones sociales, más se convierte en norma social que las personas hagan preguntas en fiestas del tipo: '¿Cuándo vas a formar una familia?', tan pronto como cumplen 25 años. Es un poco grosero", señaló.

La celebridad ya declinó responder de una manera similar durante una entrevista radiofónica esta primavera, en la que preguntaron por sus planes para asentarse.

"No creo que a un hombre se le pregunte por esto cuando cumple 30 años, así que no voy a responder a esa pregunta", contestó.

Lo que Swift sí respondió fue la forma en la que afronta el paso del tiempo y supera la barrera de los 30 años.

"Hay ciertas partes de mi pensamiento que no visito con tanta frecuencia, como estresarme por mi cuerpo, estresarme por estar a la moda, estresarme por las personas que piensan que soy genial, estresarme por las personas que piensan realmente cualquier cosa sobre mí", exclamó.

"Tienes que tirar cosas que no te sirven. ¡Eso es lo que creo que todos tratamos de hacer cuando envejecemos, y solo esperas hacerte también más sabio!".

Recientemente, la intérprete fue nombrada Artista de la Década por los American Music Awards, un título que la sitúa en una posición de honor compartida con iconos como Elvis Presley (1950), The Beatles (1960), Stevie Wonder (1970) y Michael Jackson (1980).