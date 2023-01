Sí tengo problemas mentales, no físicos (salí bonita): Revela que sus papás son primos

Ciudad de México.- Una joven reveló a través del nuevo trend "Momentos que me mantienen humilde" que sus papás son primos.

Como era de esperarse las redes enloquecieron.

Fue a través de Twitter que la usuaria @morrablancamiscelánea compartió su historia y confesó que hasta el momento no le representa un problema.

“Momentos que me mantienen humilde: ser hija de primos. Ya los vi pidiéndome contexto jajaja pues qué contexto quieren, mis papás están emparentados, sí tengo problemas mentales, no tengo problemas físicos (salí bonita) no me apellido igual dos veces jajaja qué más quieren saber o qué”, comentó la joven de nombre Sofía.

La mujer reveló que sus padres son parientes, pero en segundo grado; es decir, primos lejanos.