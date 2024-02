Señales de que tu pareja piensa en alguien más

Cuando la pareja empieza a alejarse o pensar en alguien más, muestra algunas señales importantes que acá te las vamos a compartir.

1. La vida sexual desaparece: Si bien es cierto que al principio la actividad intima está al cien, con el tiempo va disminuyendo pero esta no debería desaparecer. El caso es que cuando se puede dudar de la pareja es cuando ya no quiere tener relaciones contigo, ya no te busca como antes y siempre pone pretextos para no estar contigo.

2. Te pide tiempo: Una pareja que tiene problemas en su relación, siempre dará señales y una de las más controversiales, que duelen demasiado, es cuando tu pareja de la nada te pide tiempo, no sabes qué está pasando y decide irse de tu lado.

3. Sale tarde siempre del trabajo: No solo llega tarde sino que a veces no llega a casa a dormir, esta es una señal muy clara de que algo está pasando en tu vida amorosa.

4. Ya no te escribe ni te llama como antes: De pronto esos detalles desaparecieron, ya no están dando atenciones como antes, como cuando le llamabas y te contestaba o bien era el primero que te mandaba un mensaje de buenos días.

5. Se la pasa peleando contigo: No hay momento de paz, siempre están discutiendo por todo, esta debe ser una bandera roja en donde es mejor terminar como amigos y no como enemigos. Irse a tiempo es lo mejor.

6. Te llama por otro nombre: Justo cuando están centrados haciendo algo especial, tu pareja te llama por otro nombre, esto también es una señal de que algo no anda bien.

7. Se encierra en el baño para hablar por teléfono: Es de los que ha puesto contraseña a su celular, y cuando entra una llamada corre lejos de ti para poder contestar.