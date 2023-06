Secuestran a su esposa y suplica para que se lo lleven a él

Las cámaras de seguridad de una casa captaron el momento en el que una mujer fue secuestrada mientras que su esposo suplicaba a los delincuentes que se llevaran sus pertenencias e, incluso, ofreció un intercambio ofreciéndose él como víctima.

El fuerte video fue captado en Ecuador y da cuenta de cómo la mujer se encontraba cerrando la puerta de su casa cuando un vehículo compacto se acercó y del que descendieron cuatro hombres armados cubriendo su rostro con cubrebocas y gorras.

Al darse cuenta de la situación, la mujer trató de ponerse a salvo al interior de su vivienda mientras, de la camioneta recién estacionada en el patio de su casa, bajaba un hombre que fue sometido por los delincuentes.

“Ay, no, por favor, por favor”, se escucha decir a la mujer mientras es sometida por los delincuentes.

Las imágenes compartidas en redes sociales, que se viralizaron rápidamente, dan cuenta de cómo los intentos de la mujer, que portaba un conjunto rojo, para resguardarse de los delincuentes fueron insuficientes y finalmente fue sometida para ser víctima de un secuestro.

Tras ser sometida por los secuestradores, la mujer es sacada a la fuerza de su domicilio y subida al carro compacto del que, segundos antes, habían bajado los sujetos. Ante la situación, el esposo de la víctima de secuestro en Ecuador, identificado como Juan, gracias al video, suplica que no se lleven a la señora y pide que, en todo caso, se lo lleven a él.

“Papito lindo, no te la lleves. Mijo lindo, llévame a mí, pero no te la lleves. Papito, lindo no lo hagas”, se escucha decir al hombre.

Tras el secuestro de la mujer, dos hombres armados revisaron la camioneta que había en la propiedad y sacaron una bolsa color verde; mientras el dueño suplicaba que no se llevaran a su esposa.

El secuestro de la mujer duró cerca de un minuto, según dan cuenta las cámaras de seguridad de la propiedad que captaron el momento.