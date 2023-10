Se viraliza tiktoker que come nopales por primera vez; 'Vamos a probar el cactus', dijo

Un popular tiktoker español, conocido como @jesusansal, sorprendió a sus seguidores al compartir su experiencia de probar nopales asados por primera vez durante su visita a México.

Aunque los nopales, ricos en vitaminas y fibra, son un alimento común en la gastronomía mexicana, el joven español se mostró intrigado al encontrarlos en un supermercado durante su estancia en el país.

Vamos a probar el cactus, me lo compré ahí en México cuando estaba y me lo he traído aquí a Holanda. Allá en México es una cosa normal, te la encuentras en los supermercados (...) Creo que este está asado y allí lo comen de un montón de maneras que si ensalada, en taquito, de todas formas", comentó a sus seguidores.

El tiktoker, al inicio de su video en TikTok, se refirió a los nopales como "cactus" y decidió comprar una charola de nopales asados para registrar su reacción. En el video, al desempacar los nopales, expresó su desagrado por la textura, pero al probarlos, admitió que no tenían un sabor "tan malo". Hizo una comparación con el sabor de las judías verdes, aunque continuó mencionando su peculiar textura.

"La textura es un poco extraña, pero no sabe mal, como si fuese una judía verde. La verdad es que no está malo del todo, se deja comer. Yo nunca me hubiera imaginado que me comería un cactus, uno se atreve a probar de todo".

El video ha acumulado ya 1.7 millones de reproducciones.