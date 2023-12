Se viraliza gato que 'rescató' a su dueño del balcón

El gato del usuario español @Ben4icha se viralizó luego de protagonizar un peculiar rescate doméstico. El dueño se encontró en una situación comprometida al quedar atrapado en el balcón de su casa sin tener a quién recurrir. En un acto desesperado, decidió solicitar la ayuda de su fiel compañero felino.

En el video que ya acumula más de 14 millones de visualizaciones y 2,5 millones de me gusta en TikTok, el propietario se dirige a su gato con una petición inusual: “Ábreme por aquí, minino, pon aquí la patita”, le rogaba mientras señalaba dónde debía hacer presión. Aunque la situación parecía desesperada y la comunicación inicial fue confusa, el astuto gato parece comenzar a comprender las indicaciones de su dueño.

En medio del desconcierto, el protagonista de la inusual hazaña aprovechó para mimar a su mascota, agradeciéndole por su insólita pero efectiva intervención. “Le iba a preguntar al vecino tocándole la ventana y dándole las llaves para que abriera la puerta de mi casa, pero me ha abierto el gato”, comentó el usuario, revelando su intención inicial de recurrir a métodos más convencionales.

“Los gatos son demasiado inteligentes”, “Y después dicen que los gatos no sirven para nada”, “El gato: ‘si lo dejo afuera no me va a dar de comer’”, “La verdadera pregunta es cómo uno se queda afuera en el balcón”, “Los gatos dominan el mundo”, fueron algunos de los comentarios en la publicación.