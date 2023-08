Se tatúa logo del Pollo Feliz para recibir comida gratis; gerente le dice que esa promo no existe

Se volvió popular en redes en las últimas horas, un video de un joven que se tatuó el logo de Pollo Feliz para recibir comida gratis a cambios.

En la grabación publicada en TikTok se puede ver cómo Alan entra en una sucursal con la intención "intercambiar" su tatuaje por un pollito asado,

PUBLICIDAD

Sin embargo, el gerente de la tienda informó que no había ninguna promoción actual que ofreciera comida gratis a cambio de tatuarse el icónico logo del Pollo Feliz en su brazo.

"tons no hay pollo gratis?" "mejor hubiera comprado el pollo salió más caro el tatuaje", "me voy a tatuar el logo del banco Banamex a ver si me da dinero", son algunos comentarios de usuarios en la publicación.

El video del momento tiene un miillón de reproducciones.