Se tatúa la mordida de su novia en el brazo

Un joven que fue mordido por su novia, decidió tatuarse la huella que ésta le dejó.

El hecho ocurrió en un salón de tatuajes en Copenhague, Dinamarca.

En la grabación compartida en TikTok, se puede observar cómo la joven muerde el brazo de su novio, dejando una marca en su piel, y acto seguido, una tatuadora procede a plasmar de manera permanente esta huella en el bíceps del joven.

El video ya cuenta con más 13 millones de reproducciones y comentarios como:

“Es muy mala idea”, “Yo me enamore de la tatuadora”, “Es evidente cómo la gente no piensa”, “Es raro pero igual es un lindo gesto”, “Las cicatrices son gratis”, “¿Qué pasa cuando rompes?”, “Oh, supongo que soy el único al que le gustó esto”, “Ese es el tatuaje más raro que he visto en mi vida”, “Esto es asqueroso”, “Mi ex hizo esto con mis labios para disculparse por ser infiel y aun así lo dejé justo después”.