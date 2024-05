Se realiza el balón gástrico antes de su boda y muere días después

Una joven originaria de Brasil, de 31 años, murió luego de que se realizó un balón gástrico porque quería bajar de peso antes de su boda.

Laura Fernandes Costa se sometió a una cirugía el 26 de abril en una clínica de la Región de Barreiro. Once días después, fue hospitalizada de urgencia por fuertes dolores, sin embargo, no sobrevivió.

El certificado de defunción indicó que tenía una infección generalizada, causada por un agujero en el estómago.

"La clínica no solo podría haber brindado un mejor apoyo, sino también evitarlo. Los especialistas dijeron que no podría haberse sometido a este procedimiento debido a su Índice de Masa Corporal (IMC), que no respaldaba esta cirugía. Pesaba 70 kilos", dijo Matheus Turchete, el prometido de la víctima.

Turchete, de 27 años, señaló que la mujerdecidió someterse al procedimiento para bajar de peso antes de la ceremonia, pero aseguró que no lo necesitaba.

"En realidad, no tenía que hacerlo. No era obesa, era una persona sana. Creo que ella quería tener un 'cuerpo de princesa' para la boda y terminó tomando esa decisión".