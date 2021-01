Se operó 27 veces para parecerse a Ricky Martin

Ciudad de México.- Fran Ibáñez participó en el programa “Cuestión de peso”, donde bajó 92 kilos.

El impresionante cambio físico de Fran no terminó con su participación en el programa. Con el afán por parecerse a Ricky Martin, se sometió a más de 27 cirugías plásticas y gastó más de un millón de pesos.

"Esto empezó hace mucho, cuando me decían que tenía un aire a Ricky Martin. Me lo tomaba como un chiste pero me empecé a hacer unos retoques y el parecido se hizo más grande y me lo decían todos. Ahí pensé 'bueno, genial, si vamos por eso, vamos por todo", explicó en una nota a Teleshow.

"Tengo más de 27 cirugías. Cuando me operé los glúteos me dolía todo. Estuve 20 días boca abajo y el trasero me quedó deforme. Voy a ser honesto, me importa mucho lo que opine el resto. No hay nada que me de más placer que me digan 'qué lindo estás'. Casi toda mi vida estuve en un cuerpo que no quise estar", aseguró Mariano.

Ahora el exparticipante de Cuestión de Peso trabaja en un medio de comunicación y estudia Coaching Ontológico. Además tiene un gran afluente de seguidores en sus redes que superan los 30 mil "followers" entre Twitter e Instragram.

“Tengo todo operado, el mentón, la nariz, los párpados, el cuello, los pómulos, la frente, los labios, tengo rellenos y botox y sin embargo soy una persona sana, que se ama, se acepta, se cuida y se prioriza”.