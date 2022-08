Se inyecta sangre de su novio positivo a VIH... por amor

Ciudad de México.- Una mujer de 15 años de la India se inyectó sangre de su novio positivo a VIH por amor.

La joven afirmó estar profundamente enamorada del adolescente a quien conoció a través de las redes sociales hace tres años. De acuerdo con la menor, ambos eran inseparables al punto que ya se había escapado en tres ocasiones con él.

PUBLICIDAD

Según reveló a médicos, extrajo la sangre de su novio con una jeringa, misma que se inyectó en el cuerpo. Debido a su acción, la policía arrestó al adolescente, mientras que a ella la enviaron a observación médica.

Por su parte, el joven comentó que le insistió que no se inyectara su sangre; sin embargo ella tomó la decisión y lo hizo. “No me importa lo que me pase“, exclamó la menor quien ahora exige que liberen a su pareja lo más pronto posible.

Si bien la adolescente se inyectó la sangre de su novio positivo a VIH, acudió a hacerse dos pruebas, en la primera ocasión no recogió su informe, mientras que el segundo resultado salió negativo, por lo que de momento parece no haberse contagiado, pero se mantendrá en observación.