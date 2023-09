Se ganó la lotería y cobró el premio disfrazado para que su familia no se diera cuenta

En el sur de China, un hombre llamado Li se ganó más de 200 millones de yuanes (aproximadamente 30 millones de dólares) en la popular lotería de Guangxi Welfare.

Li compró un total de 40 boletos de lotería por un valor de 80 yuanes cada uno, aproximadamente 11 dólares. Sorprendentemente, todos los boletos de Li tenían el mismo número ganador, lo que resultó en un premio de 5.48 millones de yuanes por boleto.

A pesar de su enorme fortuna, Li estaba profundamente preocupado por el futuro de su familia si descubrían su nueva riqueza. Según reveló en una entrevista con el medio South China Morning Post, no quería que sus seres queridos "dejaran de trabajar" y se volvieran perezosos. Por esta razón, tomó una decisión inusual.

En octubre de 2022, Li decidió ocultar su identidad y se presentó al Centro de Distribución de la Lotería de Bienestar de Guangxi en Nanning. Sin embargo, lo hizo vistiendo una botarga para garantizar que su rostro permaneciera en el anonimato. Ni siquiera su esposa ni su hijo estaban al tanto de que ganó la lotería.

"No se lo he dicho a mi esposa ni a mi hijo. Me preocupa que se sientan superiores a otras personas y no trabajen ni estudien mucho en el futuro", compartió.

Finalmente, Li pudo recoger su premio millonario usando su inusual disfraz y se llevó casi 171 millones de yuanes después de donar cinco millones a organizaciones benéficas y pagar 43 millones en impuestos.