Se enojó con su hijo porque salió a comer con su novia y no la invitó

Se viralizó en redes la historia de Diego Rabanal, un joven que invitó a su novia a comer pollo frito. Sin embargo, lo que debió ser una salida casual y sin complicaciones se convirtió en un conflicto con su madre.

La señora se puso furiosa porque su hijo no la invitó a ella a la salida y parece haberlo considerado como un acto de desprecio. La mujer expresó su frustración diciendo que “para eso sí tenía plata”.

A pesar de la reacción negativa de su madre, el hijo decidió tratar de calmarla y llevarle hamburguesas tanto a ella como a su hermana. Sin embargo, este gesto amable no fue suficiente para calmar la ira de la mujer, quien continuó enfadada y afirmó que él nunca debía olvidar que ella era quien lo había traído al mundo y que, por lo tanto, merecía ser su prioridad.

El video compartido en Tiktok rápidamente se viralizó alcanzando 3,8 millones de reproducciones, y más de 17 mil comentarios donde usuarios criticaban y se burlaban de la actitud de la señora.

“Ay qué estrés con la mamá”, “Está claro que en esta historia va a salir algo mal“, “Hay mamás que creen que los hijos son de ellas solamente”, “En esta vida no se puede tener todo, o te quiere el novio o te quiere la familia, pero no las dos cosas” y “Si mi hijo me prefiere a mí y no a la chica que ama, algo hice mal“, escribieron algunos usuarios en TikTok.