Se divorcia de su esposo para casarse con su hijastro

Ciudad de México.- En Rusia una mujer de 35 años, Marina Balmasheva, decidió divorciarse de su esposo para casarse con su hijastro de 20 años.

Recientemente se convirtieron en padres de un bebé que pesó 3 kilos 600 gramos.

De acuerdo con la historia compartida en medios internacionales, la chica, que es una reconocida influencer con más de un millón de seguidores, estuvo casada 13 años y adoptó junto a su entonces pareja a 5 niños.

Sin embargo, el matrimonio llegó a su fin cuando el hombre se enteró que se acostaba con su hijo Vladimir.

"Una noche que no podía dormir los escuché teniendo sexo. Me di cuenta que me engañaba con mi hijo, luego se acostó a mi lado, no dije nada esa noche", contó.

La influencer asegura que eso no es verdad y que la relación surgió luego de que ambos se separaron.

"Me hace sentir joven", dijo la mujer en su defensa.