¡Se acabó, a la chingada!: Andrés García explota en entrevista

Ciudad de México— Andrés García asumió que del otro lado de la pantalla, en una videoentrevista que daba hasta Argentina, se estaban burlando de él, así que estalló en furia: "Se acabó, a la chingada", dijo.

El primer actor, dominicano nacionalizado mexicano, aparecía en el programa Confrontados, presentado por Marina Calabró.

La charla era para hablar sobre cómo, presuntamente, Luisito Rey, padre de Luis Miguel, le pidió ayuda para deshacerse de su esposa, Marcela Basteri.

Sin embargo, todo empezó mal; la estrella de Chanoc y Toña Machetes, de 79 años, no escuchaba bien a su interlocutora y le pidió que hablara más alto y fuerte.

"Aquí hay mucho viento y pasan aviones y helicópteros", comentó García.

La periodista solicitó a su vez al actor que éste alejara un poco la cámara para poder apreciarle el rostro.

"Te estaré oyendo a ratos sí y a ratos no", contestó él, un poco incómodo, pero hizo caso.

Andrés comenzó a responder las preguntas, pero las interrumpió, porque desde su lado se escucharon ladridos, así que pidió a alguien que callara al perro.

Desde Argentina, estallaron carcajadas en el panel, lo que molestó al histrión, retirado de la pantalla desde hace 10 años.

"¿Qué pasó, quién es el que se ríe ahí?", preguntó. "No, nos pareció linda la anécdota familiar de callar al perro", le explicó Calabró.

"¡A mí no me gusta que se rían de mí, vámonos entendiendo! Los payasos esos que están hablando ahí... ¡Hablo en serio! ¡A esos pendejos no los quiero ahí o se acabó la entrevista! A reírse de su mamá", reclamó García.

También les pidió cuentas porque, presuntamente, antes de que entrara al aire habían dicho que él fue novio de Mónica Guido, una exvedette argentina.

"No me gusta el tono de esos payasos. ¡A reírse de su mamá! Yo soy un hombre serio", respondió y se cerró a arreglar la situación.

"Vamos acabando esta entrevista. Córtenle. ¡Se acabó, a la chingada!".