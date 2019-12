Sarita Sosa no teme viajar a México: 'También es mi país'

A unos días de que se cumplan tres meses de la muerte de José José, Sarita Sosa ofreció otra entrevista en la que habló de la relación con sus hermanos, el testamento del cantante y el cobro de regalías, así como de los ataques que ha recibido en México y la versión de que tenía secuestrado a su padre.

En una entrevista para el programa Suelta la Sopa, de Telemundo, Sara Sosa expresó su sentir a tres meses del deceso del “Príncipe de la Canción” (quien murió el pasado 28 de septiembre en Miami). “Es difícil no tenerlo aquí, no verlo, no abrazarlo, es aprender a aceptar que él ya no está”.

La reportera le preguntó acerca de cuándo se reencontrará con sus medios hermanos Marysol y José Joel, con quienes tuvo problemas tras la muerte del cantante, al no informarles en qué sitio se encontraban los restos. “Obviamente, la relación, hay distanciamiento entre todos, pero ellos saben que el día que tengamos que platicar, si se tiene que hacer se hace”.

Los hijos de José José están distanciados desde hace años

Ante los cuestionamientos de la entrevistadora, Sara Sosa aceptó que ese día podría ser cuando abran el testamento de José José y señaló que el documento aún no ha sido entregado, pero “en su momento se hará, no hay prisa”.

Para Sara tampoco hay prisa en el asunto de cobrar las regalías del “Príncipe de la Canción” en México, en donde fue señalada como la villana de la historia por no permitir que el cuerpo del cantante viajara al país para ser despedido y sólo se trasladará a la nación la mitad de las cenizas.

“En su momento, todo es en su momento. No hay prisa”, dijo Sosa cuando le preguntaron si no le interesaba cobrar las regalías.

Sara Sosa es vista como la villana en la historia de José José Durante la charla se tocó el tema de la piñata que fue creada en México inspirada en Sosa y ella aseguró que le daba risa e incluso una de sus amigas había ordenado una en Miami. “Es que da más risa en realidad, obviamente es un tipo de bullying pero a mí personalmente no me afecta”.

En el fragmento de la entrevista en la que Sara decidió contar su verdad se habló de los ataques que recibió en México y la joven descartó guardar algún resentimiento.

Yo siento que es, obviamente, una situación que no tenía que pasar porque igual están juzgando sin saber, al menos de este lado no hay ningún resentimiento hacia México, también es mi país

Sosa negó tener miedo de visitar el país y descartó que esa haya sido la razón por la que no ha viajado aún a México a cobrar regalías. “En su momento eso se hará”, insistió y aseguró que por el momento prefiere “estar tranquila y no pensar en esas cosas, vivir en la actualidad, con mi familia cercana, mi niña, mi esposo”.

Acerca de las versiones de que tuvo secuestrado a su padre en sus últimos meses de vida y de la supuesta manipulación del acta de defunción, Sara señaló: “cómo lo voy a tener secuestrado en los Estados Unidos, al menos acá eso es imposible”.

Hacia el final del segmento, a Sara Sosa se le preguntó si pensaba emprender acciones legales, pero su respuesta se emitirá en otro fragmento de la charla.

Recientemente se dijo que la joven planeaba demandar a José Joel por haber dado a conocer el contenido de las llamadas telefónicas donde les informaba a él y a Marysol de la muerte de José José.

Justo esta semana Marysol Sosa respondió a esa versión y dijo: “Algo así escuché, pero bueno, adelante, cada quién tenemos los derechos que tenemos, yo no te digo que no, finalmente nosotros con nuestra cuestión legal, como se los he dicho, no procedimos ayer… ya traemos el historial que traemos y se va a hacer la justicia que se va a hacer, si ella está emprendiendo algo, adelante”, publicó Infobae.

Marysol expresó su molestia por la manera en que fueron tratadas las entrevistas que les hicieron a ella y a Sara en la revista ¡Hola!, pues su media hermana aseguró que sólo había malentendidos entre ellos, pero hasta ahora no los ha buscado para aclarar lo que sucedió.

En la misma entrevista aseguró que ni ella ni José Joel han cobrado regalías de José José.