Salió de fiesta y terminó bajo tierra en un ataúd

Bolivia.- Un hombre identificado como Víctor Hugo de 30 años relató que salió de fiesta con sus amigos el pasado fin de semana, pero terminó enterrado en un ataúd como parte de un ritual luego de que se emborrachó con un desconocido.

“El viernes hemos tomado, el sábado hemos tomado igual, estaba con mi bloque, y el domingo igual estábamos compartiendo, pero hasta ahí”, dijo Víctor.

Agregó que más tarde un desconocido le invitó una caja de cervezas y después de eso ya no recuerda nada más que despertar enterrado dentro de un ataúd en el municipio de Achacachi.

“Estaba enterrado, apenas he salido. He roto el ataúd, sentía el peso de la tierra ahí. Me he salido y me he escapado corriendo, estaba enterrado”, añadió.

“He ido a la policía y la policía se ríe, me dicen que estoy en estado de ebriedad”.

Un transeúnte que ayudó a Víctor dijo que lo encontró mal y no sabía a dónde ir, ya que le decía “‘No sé dónde estoy, no sé lo que estoy haciendo aquí’. Él estaba encapuchado, lleno de cemento en el rostro”, dijo el hombre que lo ayudó, agregando que le dijo que “lo querían llevar a Achacachi, lo querían ofrendar”.