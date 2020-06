Sale del closet a sus 90 años

Tomada de Internet

Colorado.- Aún en el 2020 a muchas personas les cuesta trabajo declarar su homosexualidad por miedo al qué dirán.

Sin embargo, poco a poco la sociedad ha mejorado las cosas para la comunidad LGBT+.

Esto ha permitido que gente que había ocultado su orientación sexual durante toda su vida por fin tenga la oportunidad de vivir en libertad y sin miedo.

Una de esas personas es Kenneth Felts, un abuelito de Colorado, Estados Unidos, que a sus 90 años y ante su familia se declaró abiertamente homosexual.

"Estuve en el clóset toda mi vida; muy al fondo, detrás de pilas y pilas de ropa. Ahí, hasta atrás. Al abrir esa puerta de frente tenía mucho miedo de lo que podrían decir. Estaba preocupado porque los necesitaba y no podía soportar la idea de perderlos solo porque finalmente decidí ser yo", dijo a The Denver Post.

De igual forma, Kenneth narró su historia con Phillip, un hombre al que conoció en la década de los 50 y que se convirtió en su primer amor.

Sin embargo, ambos tuvieron que renunciar a estar juntos debido a los prejuicios de la época. Keneth eventualmente se casó y tuvo hijos para mantener una fachada heterosexual ante el mundo.

"Supongo que no tuve el valor de enfrentar a la sociedad en ese momento, así que seguí adelante y lo enterré. Salir en los años 50, 60, 70 era horrible. Esa fue parte de la razón por la que nunca consideré salir antes. No había comunidad gay, realmente no había organizaciones ni nada".

Ahora que ha decidido dejar atrás ese miedo, Kenneth se encontró con un tremendo apoyo por parte de su familia, especialmente de su hija Rebecca, quien se declaró lesbiana hace casi 20 años.

"No subestimes a tu familia y amigos. Te sorprenderá cómo reaccionarán si un día decides salir del clóset", concluye Kenneth.