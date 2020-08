'Revisó mi celular y se puso muy mal'

Tomada de Internet

Ciudad de México.- Desde la cama de una clínica, una mujer denunció a su pareja por agredirla a golpes tras revisarle el celular.

Aunque la víctima aseguró que ya hizo la denuncia ante las autoridades correspondientes, decidió difundirlo en redes sociales a través del perfil @coraline_m182, pues el agresor ha contactado a sus conocidos para pedir información de ella y teme por su seguridad.

"Decidí hacer este video por seguridad, mi pareja con quien vivía y estuve presumiendo en redes sociales, me pegó el fin de semana y no fue la primera vez, ya lo había hecho días atrás, pero no había sido tan violento, habían sido sólo algunos jalones".

La joven reconoce que hubo algunas señales de violencia previas.

En esta ocasión pues sí dentro de mi conciencia o inconciencia permití muchas cosas, que me revisara el celular, quienes me conocieron me dijeron que empecé a cambiar mucho, dejé de ser más cariñosa, más amable, porque él creía todo el tiempo que yo lo engañaba”.

Detalla que el sujeto comenzó a golpearla tras revisar su celular y ver el mensaje de un amigo.

Ayer al celular un amigo en la semana, (escribió) que cuándo nos veíamos, él leyó el mensaje se puso muy mal, se puso a azotar, me pegó con el celular”.

"Realmente mi lado amable me dice que es un alma buena, que está muy lastimada, muy dañada, necesita ayuda”.

Señaló que tras golpearla, la joven pidió ayuda y fueron trasladados al Centro de Justicia, donde el sujeto presuntamente ofreció dinero a los policías, pues sólo lo trasladaron por alterar el orden público y quedó en libertad.

El fin de semana me azotó contra el suelo tres veces, me trató de asfixiar, sacó todas mis cosas del clóset, prácticamente me corrió no me dejaba entrar a bañar ni hacer del baño, dijo que no era mi casa, cuando logré entrar pues fue como pedí ayuda a una patrulla, a otros medios, mi familia también me apoyó, nos llevaron al Centro de Justicia para la Mujer, a él lo dejaron libre extorsionó a los policías para que se lo llevaran por alteración al orden público y no por agresiones y no por violencia de género".

La mujer detalló que al terminar la denuncia recibió llamadas del agresor, quien le informó que sus cosas estaban en la calle. Además se hacía acompañar por una mujer, quien es su abogada y aparentemente su amante.

La víctima regresó a la casa con sus familiares para poder sacar sus cosas, sin embargo, el hombre los acusó de allanar el domicilio, golpearlo y robarle.

Además el sujeto ha buscado a las amistades de la víctima a quienes les ha solicitado información como la dirección de sus padres, por lo que suplicó que no le proporcionen datos.

Yo no iba a hacer este video pero hoy Mario, mi exnovio me buscó diciéndome que Rubén lo había buscado para pedirle información mía, les pido de favor que no den información, tenemos algunos amigos en común; Moisés, Emanuel, por favor no suelten información de nada con él, se los suplico.

Aseguró que continuará con el proceso legal, pues al parecer el sujeto también ejerció violencia contra dos exnovias anteriores. Además, el presunto agresor se cambió de nombre en su perfil de Instagram.

Yo voy a seguir con mi procedimiento legal, me voy enterando que había hecho lo mismo con alguna otra exnovia, con una antes también en la universidad. Yo honestamente no sabía, tampoco quise creer, pero les pido por favor a quien me conoce no den información de mí.

"Voy a publicar su perfil en un comentario de aquí para que por favor no le respondan mensajes cuando les escriba, también voy a publicar su teléfono, en Instagram se cambió el nombre está como Carlos Daniel ya no está como Rubén.

"Me da vergüenza que me vean así, ustedes siempre me han visto fuerte trabajadora sólo viví con él tres meses, si yo me quedaba ahí mi vida corría peligro, yo me sentía ilusionada, emocionada”.