Revelan fotos de Miley Cyrus bebiendo en bar con Yungblud

Estados Unidos— Miley Cyrus y Yungblud se pusieron cómodos el jueves durante una noche en el Rainbow Bar and Grill el jueves en Los Ángeles, revelaron fotos de la salida, publicó Page Six.

Vestido con un top corto rosa claro y jeans de lavado claro, Cyrus, de 28 años, se sentó cerca del músico británico, de 23, que lucía una chaqueta roja ardiente y pantalones negros cuando parecía acercar su dedo a la boca de la estrella del pop.

Durante la noche, Yungblud, quien anteriormente estaba vinculado a su compañera cantante Halsey, también acarició el cabello de Cyrus mientras se sentaban en una mesa con amigos.

Cyrus, la exnovia del cantante de pop australiano Cody Simpson, también fue vista bebiendo en el refugio de Los Ángeles, nos dijo una fuente.

En un artículo de portada de enero para Rolling Stone, Cyrus habló sobre su sobriedad y reveló que se había caído del vagón durante la pandemia de Covid-19.

“Probablemente a la mitad de los 26, me volví sobria. Luego, a los 27, [noviembre de 2019] estaba bastante sobria. Luego, como mucha gente durante la pandemia, recaí. Fue realmente una lucha. Salud mental y ansiedad y todo eso ”, le dijo a la publicación en ese momento.

"Me perdí allí, y ahora estoy de vuelta en cinco semanas", continuó Cyrus.

Durante su salida nocturna el jueves, Cyrus fue fotografiada bebiendo de lo que parecía ser un vaso de chupito. También se dice que les dio a sus compañeros invitados una especie de mini concierto.

"Miley comenzó a cantar algo al azar en la mesa y todos en el restaurante se dieron la vuelta y miraron y dijeron, 'Dios mío, es Miley Cyrus", nos dijo un espía, y señaló que el canto duró "dos segundos".

Cyrus habló previamente sobre su sobriedad en una entrevista de noviembre de 2020 con New Music Daily Radio de Apple. Durante la entrevista, la ex estrella de “Hannah Montana” dijo que no “tiene problemas con la bebida. Tengo un problema con las decisiones que tomo una vez que paso ese nivel de ... Incluso en, solo quería despertar el 100 por ciento, el 100 por ciento del tiempo ".

Los representantes de Cyrus no respondieron de inmediato nuestra solicitud de comentarios.