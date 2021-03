Revela la modelo Chrissy Teigen que tuvo sexo durante Convención Nacional Demócrata

La supermodelo Chrissy Teigen y el cantante John Legend tuvieron relaciones sexuales en una ocasión, durante la Convención Nacional Demócrata, confesó la primera a James Corden en 'The Late Night Show', publicó Page Six.

La supermodelo confesó la historia a James Corden durante un juego en el que podía revelar el lugar más extraño en el que había tenido relaciones sexuales o comerse un "pene de toro".

“… Una vez en los Grammy dije: 'Tuvimos sexo en esa cosa de Obama'. Y salió mal, porque lo que realmente quise decir fue que era esa cosa de Obama, pero no era como con ellos o cerca de ellos. ... Creo que fue en el DNC, en realidad ", dijo en" The Late Late Show ".

Un sorprendido Corden aclaró: "Lo siento, así que cuando dijiste 'esa cosa de Obama' te refieres a la Convención Nacional Demócrata, también conocida como 'esa cosa de Obama'?"

Dijo que estaban ocupados en el baño.

Pero ese no es el único lugar público en el que Teigen, de 35 años, y Legend, de 42, se han ensuciado, diciendo que la pareja ha tenido sexo en público en diversas ocasiones.

"Fue hace un tiempo. Quiero decir, puedo disparar estos si quieres, puedo decir [tiendas de ropa] Ron Herman, Fred Segal, boom, boom, boom ”, agregó.

"En un avión. ¡Ni siquiera privado, James! Añadió Teigen. "Público."

La modelo convertida en autora de un libro de cocina y la cantante de "Love Me Now" tienen dos hijos, por lo que no es de extrañar que encuentren un lugar donde puedan pasar un rato a solas.