Revela Chávez en que pelea le hicieron la cicatriz en la cabeza

Ciudad Juárez— El ‘César del Boxeo’ sostuvo aguerridos combates con los mejores pugilistas de su época como lo fueron Edwin Rosario, ‘Macho’ Camacho o Frankie Randall. Pero la cicatriz que tiene en la cabeza a raíz de una pelea no se la provocó ninguno de los 115 contendientes a los que se enfrentó, sino fue su exesposa Amalia Carrasco.

Así lo relevó durante la entrevista con Yordi Rosado, donde lamentó haber caído en tantos excesos por la fama, el dinero, la droga y las mujeres.

Relató que en una ocasión Don King le regaló un Rolls Royce y que para estrenarlo, fue a visitar a una mujer, pero no se dio cuenta de que su esposa lo había seguido hasta que lo encontró sobre el auto con su amiga.

“Fui a ver a una morra, y mi señora me sigue, el caso es que me encontró y me dijo ‘así te quería agarrar hijo de la chingada’… y el carro nuevo me lo empezó a chocar por atrás y me decía ‘sal hijo de tu pinche madre’ y yo pensaba: ¡salgo madre!”, recordó entre risas.

Agregó que horas más tarde regresó a su casa, pero Amalia seguía muy enojada y él no lograba que lo perdonara. Por lo que lo único que se le ocurrió fue decirle que si quería le pegara con un tarro de cerveza que sostenía en ese momento.

“¿Bueno qué quieres? Si me quieres pegar, pégame con el tarro”— relató el campeón— “Pero nunca pensé que se fuera a animar y ¡paz! que me lo quiebra en la cabeza. Y yo todavía para ver si se consolaba un poquito y me perdonaba me hice como que me desmayé. Yo pensé que iba a decir: ‘ay lo maté, ay perdóname viejo o algo’, ¿pues qué crees que hizo? Me pegó una patada y me dijo ´ojalá te mueras hijo de tu chingada madre”.

Yordi cuestionó a Chávez si era la única cicatriz que tenía y éste respondió que sí.

“Mira, tiéntame aquí”, señaló Julio César a la vez que mostraba la cicatriz.

En la entrevista el legendario campeón mexicano también relató la amistad que tuvo con los capos más buscados de México, sus inicios y el conflicto que actualmente tiene con sus hijos.