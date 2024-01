'Resortín', el ladrón que perdió la prótesis de su pierna en pleno robo en Argentina

En Argentina se viralizó un video en el cual se obseva a un ladrón, conocido como 'Resortín', perder su prótesis en medio de un robo.

En la grabación se ve cómo 'Resortín', intenta realizar un robo a dos mujeres que se encontraban cerca de un vehículo. Mientras su cómplice forcejea con una de las víctimas, la situación tomó un giro inesperado cuando el ladrón en cuestión pierde el equilibrio y cae al suelo, junto con su moto y su prótesis.

El cómplice ayuda a 'Resortín' a levantar lo que parece ser su pierna, mientras ambos intentan huir empujando la moto.

Aunque los ladrones logran doblar la esquina de la calle con la intención de escapar, el otro hombre decidió abandonar a 'Resortín', dejándolo solo y cojeando en la vía y dos testigos del robo lo agreden brutalmente mientras está en el suelo.

“Esto demuestra que ser discapacitado no es un impedimento para trabajar. Por una argentina inclusiva”, “Ya no los para nadie”, “Fue resorte, otra vez”, “Ya no los para nadie”, comentaron usuarios en redes sociales.