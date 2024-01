Red flags para saber si tu pareja que ya no te quiere

Hay muchas formas de saber cómo saber si finge que te quiere. Solo debes tener en mente que esto es una cuestión de estadística, por lo que solo si los indicadores se repiten demasiado, tendrás razones para preocuparte.

No toma tu mano con fuerza

La forma en que se toman la mano dice mucho de su relación, sobre todo cuando está sincronizada.

El estilo que te podría indicar que tu pareja no tiene el mismo interés que tú, es cuando no agarra tu mano con fuerza y te deja todo el trabajo. A diferencia de cuando las dos personas hacen poca fuerza, lo que significa que hay mucha confianza y seguridad entre ambos, cuando solo una adopta este estilo, suele ser por falta de interés.

Intenta cambiar cosas de ti

La primera red flag que normalmente empieza a revelar la falta de interés de parte de alguien en una relación es cuando intenta cambiar cosas de su pareja. Seguramente se metió en la relación con la típica falsa idea de que podría hacerla cambiar su estilo para vestir, su forma de hablar, etc. Eso lo único que demuestra es que desde el principio no hubo interés del todo.

No le interesa tu opinión

Cuando platicas con tu pareja, ¿has notado que pasas mucho tiempo escuchando y casi nada hablando? Eso es porque no tiene el mínimo interés en saber qué piensas o cómo te sientes sobre lo que están hablando. Puede ser un rasgo de su personalidad y que tú no seas la única persona con la que hace eso, pero si aun después de que le comentes que no te gusta eso, significa que no le importa respetar tus necesidades.

Solo te muestra afecto en público

Muchas veces las personas se involucran en una relación simplemente como un acto social. Quieren que sus conocidos piensen que tienen una pareja estable y feliz, por lo que cuando van a reuniones sociales, se desvive por demostrarte amor, pero al regresar a la intimidad, esa euforia desaparece.

No te dedica tiempo

Lo más importante para mantener una relación es pasar tiempo juntos. ¿Haciendo qué? ¡Lo que sea! Pero la pareja debe convivir constantemente. Si en su agenda nunca hay espacio para ti, ahí tienes la respuesta a cómo saber si finge que me quiere: sí lo hace.

No prioriza su relación

Todas las señales anteriores son una muestra clara de que tu pareja no le da prioridad a su relación, pero la gota que derramará el vaso de tus dudas es que rompa sus compromisos sin ningún remordimiento. Si quedaron en salir a cenar y te dejó plantada, no llegó a un evento importante de trabajo o simplemente no te llamó cuando dijo que lo haría y ni siquiera se disculpó por eso, no hay más que pensar.

Te responsabiliza por todos sus conflictos

En las discusiones es donde más saltan los grados de interés de cada persona en una relación. Dejarle toda la responsabilidad del problema por el que estén peleando y que eso se repita en cada ocasión, es una señal clara de que no hay interés propio de esforzarse en mejorar la relación.

No quiere tener momentos de intimidad contigo

Uno de los pilares en las relaciones de pareja es la intimidad. No únicamente sexo, también cuentan los abrazos, besos y todas las muestras de afecto físicas. Cuando esto empieza a desaparecer en una relación, es la muestra definitiva de que alguna de las partes finge querer a la otra persona porque no hay atracción física hacia ella.