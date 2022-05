'Quieres nuestros derechos de la Familia Peluche', Azcárraga tunde a Derbez

Luego de que Eugenio Derbez declarara que estaba supuestamente vetado de Televisa por su posicionamiento en contra del Tren Maya, Emilio Azcárraga lo desmintió y le pidió que “le corte” a sus afirmaciones, de igual forma sacó a relucir los derechos de autor de La Familia P Luche como aparente motivo de enojo.

“Neta @EugenioDerbez, antes de decir que estás vetado, pregúuuntame, caon. De otra manera voy a pensar que no eres un cuate normal. Óigame no, óigame no. Lo que declaraste sobre un supuesto veto de Televisa, fue horribleee, aquí tu entrevista…”, se pudo leer en el Twitter oficial del empresario.

El presidente del consejo de administración de Televisa hizo un breve hilo donde incluyó muchas de las bromas y frases de los personajes de Eugenio Derbez, todo esto con el objetivo de dejar en claro que no está vetado en la televisora de San Ángel.

En su segundo tuit, Emilio Azcárraga mostró que en los noticieros de Televisa si se le dio atención a sus declaraciones en contra del Tren Maya, de igual forma aseguró que el verdadero motivo de la molestia habrían sido los derechos de una serie.

“… y nuestra cobertura de Selvame del Tren… y te mando todo, todo lo que me sobra. Tú y yo sabemos que la verdadera razón es que estás enojado porque quieres que te regalemos nuestros derechos de La Familia Peluche. Ya cooortale mi chavo”, escribió el empresario.

Hasta el momento, Eugenio Derbez no ha respondido a los tuits de Azcárraga, pero las reacciones de los internautas no se han hecho esperar: “¡Órale! Ya para que Azcárraga, te conteste personalmente; es porque estás mintiendo @EugenioDerbez y eso NO SE HACE. Nunca se muerde la mano de quién nos da o dio de comer.”, comentó una usuaria.

Por otra parte, entre las reacciones destacadas se encontró la opinión de Jenaro Villamil, el presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR): “La respuesta de Emilio Azcárraga a Eugenio Derbez: no es un “veto” de Televisa, es un desacuerdo por la propiedad de los derechos de la Familia Peluche. Así las cosas”.