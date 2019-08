¿Quién se esconde tras el gracioso señor de los memes?

Ciudad de México.- Si eres asiduo a pasar tu tiempo libre en redes sociales, seguramente en más de una ocasión has visto o mandado algún meme del señor gracioso.





En Internet es conocido como 'Harold Hide the pain' (Harold esconde el dolor).





Su nombre real es András Arató y es nativo de la ciudad de Kopszeg (Hungría), donde creció siendo una persona muy introvertida y solitaria.





Su fama en redes sociales comenzó poco después de que un fotógrafo lo contactara para realizar una sesión. Según su relato, le realizaron más de 100 fotos.





La primera vez que vio un meme suyo fue cuando por curiosidad googleó su nombre.





"Fue algo sumamente raro, porque yo no pensaba que mi cara normal podía parecer graciosa. No sabía que me convertiría en un fenómeno de internet”, detalló.





'Harold' realizará una sesión de preguntas y respuestas a través de una página de Facebook el próximo 27 de agosto.