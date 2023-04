'Que su novio le deje propina': Cliente acosador se 'venga' de mesera por no darle su número

Tania Olivas es una joven mesera mexicana que se encontraba en una jornada normal de trabajo, cuando todo se vio arruinado por un cliente.

Olivas contó a través de Facebook que el cliente intentó coquetear con ella y conseguir su número de teléfono para seguir en contacto luego de que se fuera, pero ella no se lo dio, lo que provocó su furia.

PUBLICIDAD

“Hoy me tocó atender a un cliente hostigoso y acosador que me pidió mi número insistentemente y le dije ‘No, amigo, tengo novio’, se enojó y me escribió esto (obvio no dejó propina) ahora resulta que tengo que pasar mi número para ganarme la propina jajaja”, indicó.

En la imagen que Tania compartió, se puede ver que el cliente decidió “vengarse” sin dejarle un extra por el servicio ofrecido y escribiéndole “Que su novio le deje propina”.

“Si no traen dinero, no vengan a dar pena y a estar molestando a las meseras. Para que vean que las meseras fieles sí existimos”, agregó al final de la publicación.

Al ver lo sucedido, muchas personas reprocharon la actitud del insistente hombre y dijeron que en ese tipo de casos, lo mejor era dar un número falso para dejar “contento” al cliente y que el tema no sea más desagradable y peligroso, ya que no se sabe cómo reaccionará un extraño al no tener lo que quiere.