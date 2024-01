¿Qué son las relaciones kármicas?

De acuerdo con la astrología, las relaciones kármicas son aquellas que traen consigo un conjunto de emociones y energías de vidas pasadas, y sucede cuando dos personas se reencuentran en el presente para retomar, para aclarar o para sanar situaciones que quedaron inconclusas en vidas anteriores, por lo que la experiencia que salga de este vínculo, dependerá de los hechos anteriores.

Cuando te encuentras con tu pareja kármica, tienes la oportunidad de crecer, de madurar en el amor, de hacer bien las cosas esta vez, de transformar la historia que dejaron inconclusa, pueden encontrar dificultades, demasiada intensidad en sus emociones y sentimientos, pero les servirá para poder cerrar ciclos que dejaron estancados o para retomar su amor.

La relaciones kármicas se entienden como un contrato que los amores hacen en vidas pasadas para volverse a encontrar en el futuro para seguir adelante con su historia o para ajustar cuentas de lo que vivieron en dicho tiempo, y cuando llega ese amor kármico, puede poner tu mundo de cabeza, confundirte, no saber por qué te sientes tan atraído o atraída, por qué parece que conoce mucho sobre ti y tú de él o ella.

Las relaciones kármicas parecen contar con un tipo de imán que no permiten que tú te alejes de esa persona, ni esa persona se separe de ti, aunque lo deseen siempre hay algo que los hace volver, se expresan frases como “no sé que me pasa contigo, pero no te puedo dejar”, “parece que te conozco de toda la vida”, “siento que esto ya lo había vivido antes”.

Tipos de relaciones kármicas: