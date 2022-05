¿Qué significa soñar con tu ex?

¿Qué significa soñar con nuestro ex? Esta es una pregunta que se han hecho investigadores de la universidad de Harvard y ahora le dan respuesta.

La filosofía, psicología y hasta las llamadas “ciencias ocultas” han intentado darle respuesta al significado de soñar con personas o cosas concretas. Así tenemos libros dedicados al tema como “La interpretación de los sueños” de Sigmund Freud y que exploraría la estructura de la mente y su funcionamiento.

Significado según la universidad de Harvard

De acuerdo con la universidad estadunidense, soñar con una exnovia o exnovio tiene que ver con el cerebro y el entorno que puede desencadenar algún hecho que recuerde a las exparejas.

La investigadora Deirdre Barrett, quien participó en el experimento, apunta que soñar con una expareja NO significa que sigamos suspirando por esa persona, mucho menos que la extrañemos o cosas parecidas.

Esto tiene que ver con eventos que nos hicieron recordar a otra persona, alguna ruptura amorosa o fotografía que encontramos en casa.

"Soñar con una persona en particular, que te llegó a importar durante meses o años no sugiere que estés suspirando en secreto por ella”, según recogió una entrevista a Deirdre Barrett a The New York Times.

De acuerdo con la experta, existen muchos factores que pueden desencadenar este tipo de sueños.

Recordemos que el proceso del sueño suele ser relativamente sencillo e involucra las áreas visuales y poco tienen que ver las áreas emocionales del cerebro.

¿Qué debo hacer si sueño con mi exnovia o exnovio?

Antes de correr a buscar a tu expareja en redes sociales la experta recomienda revisar las emociones actuales, meditar mucho y en caso de ser necesario buscar ayuda profesional.

Psicólogos y Psiquiatras son las únicas profesiones con el entrenamiento adecuado ayuda a las personas en casos que requieren este tipo de ayuda.