¿Qué se celebra el 30 de septiembre y por qué se regalan hot wheels?

La nueva tendencia en redes para este próximo 30 de septiembre es regalar ramos con carritos Hot Wheels para los novios.

A través de redes sociales se comenta que así como las mujeres recibieron las flores amarillas, los hombres deberán recibir su carrito el 30 de septiembre.

El video cuenta con 119 mil reproducciones y comentarios como:

"y si no nos dieron nuestras flores amarillas:((", "cuando será el día de regalar play 5, laptop gamer jajaja #DigoNomas", "no hubo flores amarillas no hay carrito", entre otros.