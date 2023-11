¿Qué es mejor el pavo ahumado o el natural?

El pavo es un ave que se consume de forma importante durante las fiestas decembrinas, especialmente en la cena de Acción de Gracias, y por supuesto, en Navidad. Esta ave doméstica, conocida en México como guajolote, es una buena opción para preparar diversos platillos, sin embargo, su proceso de preparación debe ser cuidadoso y exacto para que no quede seco.

¿Pero qué es mejor pavo ahumado o pavo natural? Es importante señalar que la diferencia principal entre uno y otro es que el pavo ahumado ya está cocido, sólo debe de calentarse así solo o inyectarlo con o sin relleno.

Por su parte, al natural lo debes de inyectar previamente, untar con manteca o mantequilla junto con especias, o con algún adobo, también puede ir solo o con relleno. Este debe de hornearse varias horas para que se cocine y se cueza.

Ninguno de los pavos es mejor que otro, todo es cosa de gustos y hasta tradiciones en la familia.

Igual puede ser un tema de practicidad, ya que el pavo ahumado no requiere mucho esfuerzo en la cocción para aquellas personas que no tienen horno, o que no tienen el tiempo para cocciones tan largas como lo requiere un pavo natural.

El pavo natural puede ser el ideal para preparar la receta típica de la abuela que le ponía mil especias y lo inyectaba de una manera que solo ella sabía.