¿Qué es la mochila migrante y por qué causó polémica?

Ciudad de México.- En días pasados, se viralizó el video de TikTok sobre una mochila para migrantes. La iniciativa fue atribuida a tres estudiantes de Diseño Industrial en la Universidad Iberoamericana Torreón, Coahuila.

"Es una mochila creada por y para la comunidad migrante que viaja desde Centro y Sudamérica hasta la frontera con Estados Unidos y México con la esperanza de poder conseguir las oportunidades que no consiguieron en su país de origen", se explica en el producto multimedia original.

"Lo que buscamos es aligerar el camino, pero sobre todo, que no se sientan solos y que puedan llevar sus pertenencias de manera más segura".

El proyecto desecandenó opiniones opuestas en redes sociales: algunos usuarios lo calificaron como superficial y ajeno a la realidad social, mientras que otros lo consideraron un esfuerzo legítimo a favor de las personas desplazadas.

"Personas haciendo proyectos fuera de su burbuja social. No es lo mismo ver documentales que vivir en la necesidad de migrar. No es contra ellas, es contra sus padres por no sensibilizar a este tipo de personas", escribió la cuenta de Twitter @ElChocoflan.

"Nos las conozco directamente a estas alumnas de @IberoTorreon pero me parece que su producto, criticable, muestra una sensibilidad y un interés por un grupo vulnerable y poco pensado en nuestra sociedad. No me parece justa la burla a jóvenes que están pensando como ayudar", comentó el usuario @hernan_quezada.

'Es un proyecto noble'

Después de algunos días, un video en la cuenta de TikTok @mochila_migrante respondió a las críticas desencadenadas a mientras detallaba el origen de la iniciativa.

"Este proyecto ha sido sumamente especulado y sacado fuera de contexto", se escucha.

De acuerdo con el archivo, que tiene más de 100 mil reproducciones, la mochila no busca solucionar el problema migratorio.

"Desde un inicio sabíamos como estudiantes de Diseño Industrial que el problema migratorio es sumamente complejo y, desde luego, no hay producto que pueda resolver o mitigar la situación", se ahonda.

"Al trabajar de cerca con ellos (los migrantes), escuchándolos y queriendo comprender sus necesidades, nos dimos cuenta que entre sus carencias una mochila era un producto necesario para continuar su trayecto".

A decir de la voz narrativa, una empresa donó un textil reutilizable, impermeable, resistente y fácil de limpiar empleado para la confección de la mochila, la cual no está en venta.

"Fue planeado para entregarse de manera gratuita. Es un proyecto noble que no pretende eliminar el problema migratorio, pero sí democratizar el diseño y ponerlo al servicio de una población vulnerable", se enfatiza.

Al respecto, la institución educativa expresó su apoyo a sus estudiantes en su cuenta oficial de Twitter.

"En la @IberoTorreon apoyamos a nuestras alumnas de Diseño Industrial que desarrollaron el prototipo de la #mochilamigrante Un proyecto académico de incidencia social. ¡Conócelo!", se lee en la publicación.