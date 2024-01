¿Qué cosas hacen feliz a mi perro?

Sin lugar a dudas el perro es el mejor amigo del hombre, ellos son un ejemplo de lealtad y fidelidad aparte de que son capaces de regalar el amor más puro y verdadero, punto y aparte que son los seres más agradecidos que existen en el planeta. Es por eso que, para corresponder a todo lo que te dan incluyendo su cariño incondicional, debes conocer las cosas que hacen muy feliz a tu lomito.

Salir a pasear A ningún perro le gusta el encierro, aparte ellos necesitan realizar alguna actividad física para poder mantenerse saludables. De hecho algunos de sus ejercicios favoritos son correr, buscar la pelota o el agility, actividad en donde se debe de superar un circuito de obstáculos sin cometer ningún error durante un tiempo determinado. Sin embargo, algunos lomitos no son felices con dar un solo paseo durante el día. Esta acción no solamente les ayuda a mantenerse en forma sino que les permite el fortalecer los vínculos con su cuidador, mejorar su socialización, reducir el estrés y la ansiedad y sobre todo distraerse. Los juguetes nuevos Seguramente te has dado cuenta de que tu can adora jugar, incluso cuando han llegado a la edad adulta, por lo que brindarles de vez en cuando un juguete nuevo los hará muy felices, sobre todo si su humano participa en esas actividades. Es importante señalar que uno de los mejores juguetes para los lomitos de acuerdo a lo asegurado por el portal Experto Animal, son las pelotas y palos de mascado, los peluches, los frisbee y los juguetes de cuerda. Video relacionado: ¿Llegó un perro o gato a tu vida estas vacaciones? (Dailymotion) Hacer amigos de su misma especie Según lo mencionado en Experto Animal, cuando los perros son cachorros necesitan socializar en el parque con otros caninos para poder definir su carácter. Sin embargo, este hábito debe de mantenerse durante la etapa adulta, pues estas mascotas son sociables por naturaleza y necesitan estar en contacto con otros seres de su misma especie Es importante señalar que esto varía dependiendo de la personalidad de la mascota. Por otro lado, existen algunos perros a los que no les gusta tener contacto con otros animales y se pueden llegar a estresar en caso de que se sientan presionados. Es por esta razón que debemos de conocer muy bien a nuestro lomito, para entender las cosas que le gustan y las que no. Comer Una de las actividades favoritas de los perros es ingerir alimento. En este sentido la investigación "Eficacia de reforzadores comestibles y de ocio en perros domésticos" que se llevó a cabo por un equipo de investigadores de la Universidad de Florida, llegó a la conclusión de que los lomitos anteponen la comida a los juguetes y probablemente a cualquier otra cosa. En conclusión, este estudio aseguró que del 90% de los canes analizados prefieren una golosina antes que su juguete favorito, incluso si ya han comido recientemente.